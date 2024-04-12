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ФСБ катувала українських біженців на пунктах перетину кордону з Естонією

Наприкінці 2023 року ФСБ також почала переслідувати людей з Естонії та інших країн ЄС.

ФСБ катувала українських біженців на пунктах перетину кордону з Естонією
Фото: ura.ru

Співробітники російської ФСБ систематично переслідували громадян України на пунктах пропуску між Естонією та Росією, а також  катували їх.

Про це пише видання Рostimees.

З початку вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року ФСБ розглядає українців як потенційних ворогів.

Крім утисків українців на території Росії, посилилися переслідування громадян України на автомобільних пунктах пропуску "Кунічіна Гора" та "Шумілкіно" на кордоні з Естонією.

За словами українських біженців, які перетинали кордон, вони зазнавали утисків з боку ФСБ: профайлінгові інтерв'ю про них та їхні зв'язки, заповнення анкет, перевірка комунікацій та вилучення даних, катування з метою отримання потрібних відповідей.

Працівники ФСБ змушували їх роздягатися, а потім фотографували. ФСБ також робила відеозаписи отриманих свідчень, які згодом могли бути використані для компрометації осіб, які перетинали кордон. Українців затримували під приводом вигаданих правопорушень та просили погодитися на перевірку на детекторі брехні. Ці дії росіян призводили до затримок у перетині кордону для інших осіб.

Естонці, які відвідували Росію, розповідали, що під час перетину кордону до них застосовували інші методи, описані українцями.

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