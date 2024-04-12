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Німеччина виплатить по 220 євро ізраїльтянам, що пережили Голокост

Рішення в німецькому уряді пояснили бажанням допомогти цим людям впоратися з наслідками нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Німеччина виплатить по 220 євро ізраїльтянам, що пережили Голокост
Меморіал жертвам Голокосту у Берліні
Фото: DW

Уряд Німеччини виділив з державного бюджету 25 мільйонів євро для підтримки ізраїльтян, які в 30-40-х роках минулого століття пережили Голокост. Близько 113 000 громадян отримають одноразову виплату у розмірі 220 євро. 

Як повідомляє Deutsche Welle, у міністерстві фінансів рішення пояснили бажанням надати допомогу людям, чимало з яких відчули на собі наслідки нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року та війни у Смузі Гази, які розпочалася після цього. 

За словами речника відомства, "це є жестом солідарності від Німеччини Ізраїлю в час надзвичайно важкої ситуації, в якій опинилися ті, хто постраждав від Голокосту". 

Десятки тисяч громадян, серед яких і свідки винищення євреїв нацистами у минулому столітті, змушені були залишити свої домівки біля кордону зі Смугою Гази на півдні та біля ліванського кордону на півночі. 

    

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