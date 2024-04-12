Німеччина виплатить по 220 євро ізраїльтянам, що пережили Голокост

Уряд Німеччини виділив з державного бюджету 25 мільйонів євро для підтримки ізраїльтян, які в 30-40-х роках минулого століття пережили Голокост. Близько 113 000 громадян отримають одноразову виплату у розмірі 220 євро.
Як повідомляє Deutsche Welle, у міністерстві фінансів рішення пояснили бажанням надати допомогу людям, чимало з яких відчули на собі наслідки нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року та війни у Смузі Гази, які розпочалася після цього.
За словами речника відомства, "це є жестом солідарності від Німеччини Ізраїлю в час надзвичайно важкої ситуації, в якій опинилися ті, хто постраждав від Голокосту".
Десятки тисяч громадян, серед яких і свідки винищення євреїв нацистами у минулому столітті, змушені були залишити свої домівки біля кордону зі Смугою Гази на півдні та біля ліванського кордону на півночі.
- У квітні в Газу змогли спрямувати найбільшу кількість гуманітарної допомоги з початку війни.
- На початку війни в Україні росіяни обстріляли меморіал жертвам Голокосту під Харковом.