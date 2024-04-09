8 квітня в Газу доставили найбільшу кількість гуманітарної допомоги від 7 жовтня 2023 року

Крім того, в Смугу Гази було скинуто з повітря приблизно 258 пакунків з продуктами.

Вантажівки з гуманітарною допомогою до Гази (ілюстративне фото)

У понеділок, 8 квітня, 419 вантажівок гуманітарної допомоги пройшли до Смуги Гази через прикордонні пункти пропуску Керем Шалом і Ніцана.

Про це повідомляє CNN з посиланням на ЦАХАЛ.

Це стало найбільшою одноденною доставкою від 7 жовтня 2023 року.

Крім того, приблизно 258 пакунків з продуктами було скинуто з повітря в різні місця в Смузі Гази.

Минулого тижня Всесвітня продовольча програма заявила, що 88% населення Гази стикається з “надзвичайною або ще гіршою” проблемою продовольчої безпеки. Крім того, на їх думку, голод на півночі Гази “неминучий”.

Зазначається, що до 7 жовтня 2023 року в Газу щодня в'їжджало в середньому 450-500 вантажівок із припасами.