8 квітня в Газу доставили найбільшу кількість гуманітарної допомоги від 7 жовтня 2023 року

У понеділок, 8 квітня, 419 вантажівок гуманітарної допомоги пройшли до Смуги Гази через прикордонні пункти пропуску Керем Шалом і Ніцана.
Про це повідомляє CNN з посиланням на ЦАХАЛ.
Це стало найбільшою одноденною доставкою від 7 жовтня 2023 року.
Крім того, приблизно 258 пакунків з продуктами було скинуто з повітря в різні місця в Смузі Гази.
Минулого тижня Всесвітня продовольча програма заявила, що 88% населення Гази стикається з “надзвичайною або ще гіршою” проблемою продовольчої безпеки. Крім того, на їх думку, голод на півночі Гази “неминучий”.
Зазначається, що до 7 жовтня 2023 року в Газу щодня в'їжджало в середньому 450-500 вантажівок із припасами.
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Велика Британія надішле корабель Королівського флоту для посилення гуманітарної підтримки Смузі Гази.
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Про збільшення допомоги заявили через кілька днів після ракетного удару ізраїльської армії, який вбив семеро працівників гуманітарної організації World Central Kitchen у Газі, зокрема трьох громадян Великобританії.
- ЦАХАЛ звільнив двох офіцерів, пояснивши удар “помилковою ідентифікацією, помилками в прийнятті рішень і нападом, що суперечить стандартним оперативним процедурам”.