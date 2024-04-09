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8 квітня в Газу доставили найбільшу кількість гуманітарної допомоги від 7 жовтня 2023 року

Крім того, в Смугу Гази було скинуто з повітря приблизно 258 пакунків з продуктами.

8 квітня в Газу доставили найбільшу кількість гуманітарної допомоги від 7 жовтня 2023 року
Вантажівки з гуманітарною допомогою до Гази (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 8 квітня, 419 вантажівок гуманітарної допомоги пройшли до Смуги Гази через прикордонні пункти пропуску Керем Шалом і Ніцана.

Про це повідомляє CNN з посиланням на ЦАХАЛ.

Це стало найбільшою одноденною доставкою від 7 жовтня 2023 року.

Крім того, приблизно 258 пакунків з продуктами було скинуто з повітря в різні місця в Смузі Гази.

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Минулого тижня Всесвітня продовольча програма заявила, що 88% населення Гази стикається з “надзвичайною або ще гіршою” проблемою продовольчої безпеки. Крім того, на їх думку, голод на півночі Гази “неминучий”.

Зазначається, що до 7 жовтня 2023 року в Газу щодня в'їжджало в середньому 450-500 вантажівок із припасами.

  • Велика Британія надішле корабель Королівського флоту для посилення гуманітарної підтримки Смузі Гази.

  • Про збільшення допомоги заявили через кілька днів після ракетного удару ізраїльської армії, який вбив семеро працівників гуманітарної організації World Central Kitchen у Газі, зокрема трьох громадян Великобританії. 

  • ЦАХАЛ звільнив двох офіцерів, пояснивши удар “помилковою ідентифікацією, помилками в прийнятті рішень і нападом, що суперечить стандартним оперативним процедурам”.
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