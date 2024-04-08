Не в інтересах Франції дискутувати з російськими офіційними особами, російські повідомлення є брехнею, - голова МЗС Франції

Давня традиція співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом" перебуває у глухому куті.

Не в інтересах Франції дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки комюніке, які публікуються, і повідомлення, які робляться, є брехнею.

Про це голова МЗС Франції заявив у спільному інтерв’ю France24 та RFI, повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне припускає, що для відновлення діалогу з Москвою, спочатку потрібно встановити довіру.

“І, можливо, перш за все, побачити розвиток подій на військовому фронті в Україні, щоб відносини могли бути відновлені", - додав голова французької дипломатії, і зауважив, що поки цього немає.

Сежурне прокоментував і останній офіційний контакт між російськими та французькими посадовцями на рівні Міноборони. Міністр заявив, що "давня традиція співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом" перебуває у глухому куті.

"Насправді вона не продовжується, оскільки це була пропозиція, а російське комюніке російською мовою фактично пропонує нам не співпрацювати", – наголосив Сежурне.