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Не в інтересах Франції дискутувати з російськими офіційними особами, російські повідомлення є брехнею, - голова МЗС Франції

Давня традиція співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом" перебуває у глухому куті.

Не в інтересах Франції дискутувати з російськими офіційними особами, російські повідомлення є брехнею, - голова МЗС Франції
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне
Фото: EPA/UPG

Не в інтересах Франції дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки комюніке, які публікуються, і повідомлення, які робляться, є брехнею.

Про це голова МЗС Франції заявив у спільному інтерв’ю France24 та RFI, повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне припускає, що для відновлення діалогу з Москвою, спочатку потрібно встановити довіру. 

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“І, можливо, перш за все, побачити розвиток подій на військовому фронті в Україні, щоб відносини могли бути відновлені", - додав голова французької дипломатії, і зауважив, що поки цього немає.

Сежурне прокоментував і останній офіційний контакт між російськими та французькими посадовцями на рівні Міноборони. Міністр заявив, що "давня традиція співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом" перебуває у глухому куті.

"Насправді вона не продовжується, оскільки це була пропозиція, а російське комюніке російською мовою фактично пропонує нам не співпрацювати", – наголосив Сежурне.

  • Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню 3 квітня вперше за довгий час провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Ця розмова між очільниками оборонних міністерств стала першою з жовтня 2022 року.
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