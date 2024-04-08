Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP
План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
ГоловнаСвіт

У Польщі на місцевих виборах за попередніми даними перемагає опозиційна партія "Право і справедливість"

Явка виборців склала 51,93%.

У Польщі на місцевих виборах за попередніми даними перемагає опозиційна партія "Право і справедливість"
Вибори в Польщі
Фото: rmf24.pl

Відповідно до часткових результатів місцевих виборів у Польщі, найбільше голосів набирає опозиційна партія "Право і справедливість", до якої належить президент Анджей Дуда, передає Onet.

Наразі є дані результатів виборів із 13 воєводств. Загалом Національна виборча комісія має підрахувати дані з 16 воєводств.

Відповідно до існуючих результатів, "Право і справедливість" набрала 34,8% голосів виборців, "Громадянська коаліція" чинного прем'єра Дональда Туска - 30,3%, "Третій шлях" має 13,6%, "Конфедерація" - 7,3%, ліві - 6,2%, безпартійні - 3,3%.

Rmf24 повідомляє, що явка виборців склала 51,93%.

  • 7 квітня у Польщі обирали міських депутатів і мерів. 
  • Другий тур виборів міських голів відбудеться 21 квітня.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies