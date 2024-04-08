У Польщі на місцевих виборах за попередніми даними перемагає опозиційна партія "Право і справедливість"

Відповідно до часткових результатів місцевих виборів у Польщі, найбільше голосів набирає опозиційна партія "Право і справедливість", до якої належить президент Анджей Дуда, передає Onet.

Наразі є дані результатів виборів із 13 воєводств. Загалом Національна виборча комісія має підрахувати дані з 16 воєводств.

Відповідно до існуючих результатів, "Право і справедливість" набрала 34,8% голосів виборців, "Громадянська коаліція" чинного прем'єра Дональда Туска - 30,3%, "Третій шлях" має 13,6%, "Конфедерація" - 7,3%, ліві - 6,2%, безпартійні - 3,3%.

Rmf24 повідомляє, що явка виборців склала 51,93%.