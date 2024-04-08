Міноборони створило Аудиторський комітет із представниками НАТО

При Міністерстві оборони створено новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту – Аудиторський комітет. До його складу входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в міністерстві.

"Міноборони запросило до комітету фахівців, які мають належну експертизу, репутацію, авторитет, навички й досвід. Орган слугуватиме «запобіжником» від політичного втручання. Такий крок говорить про нашу готовність до впровадження найвищих міжнародних стандартів", – розповів заступник міністра Юрій Джигир.

До складу Аудиторського комітету входять:

Франсуа Готьє – керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО;

Джозеф Інгігнолі – аналітик наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США;

Джон Чесшир – керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd;

Манфред ван Кестерен – міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM в Україні;

Руслана Рудницька – українська експертка національних та міжнародних проектів під егідою Міністерства фінансів та Рахункової палати.

Юрій Джигир – заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Людмила Дараган – державна секретарка Міністерства оборони.

Раніше у Міністерство оборони повідомляли, що планують запровадити у військових частинах посаду закупівельника та створити в агенціях із закупівель Наглядові ради.

У січні інспектори з Міноборони і посольства США перевірили озброєння і майно в одній із військових частин.