​Військові із 12 країн візьмуть участь у навчаннях НАТО в Румунії

У Румінї 8 квітня стартують багатонаціональні навчання "Морський щит 24", у яких візьмуть участь 12 країн-учасниць та партнерів НАТО.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Румунії.
Зазначається, що вчитимуться військові із таких країн як Болгарія, Франція, Грузія, Греція, Італія, Велика Британія, Молдова, Королівство Жос, Польща, Португалія, Туреччина та Сполучені Штати Америки, а також війська та структури системи національної оборони Румунії.
Як йдеться у повідомленні, понад 2200 військовослужбовців і 135 технічних засобів (27 морських і річкових суден, 17 літальних апаратів і 91 транспортний засіб і катер) будуть тренуватися в Чорному морі, в прибережній зоні, дельті Дунаю. Навчатимуться боротися із незаконною діяльністю, морському та річковому контролю, пошуку та порятуноку на морі, забезпеченню безпеки критичної інфраструктури.
Багатонаціональні навчання "Морський щит 24" є найскладнішими серед тих, які проводили румунські Військово-морські сили.
Перші багатонаціональні навчання "Морський щит" відбулися у 2015 році, їхні сценарії постійно адаптуються для швидкого та ефективного реагування на весь спектр загроз регіональній безпеці та стабільності.
- У березні пройшли ще одні масштабні навчання НАТО. Понад 20 000 військових із 13 країн-членів і партнерів НАТО взяли участь у березневих Nordic Response 2024. Ці навчання є частиною серії Steadfast Defender, і вони відбувалися у Норвегії, Фінляндії та Швеції, а також у повітряному просторі цих країн.
- Перед тим, у лютому відбулися найбільші за десятиліття військові навчання Steadfast Defender-24. У навчаннях взяли участь 90 тис. військових з 31 країни-члена НАТО та Швеції.
- Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Росія може атакувати країни НАТО протягом декількох наступних років. На відкритті саміту союзників України в Парижі він сказав, що відповідні сигнали надходили протягом попередніх тижнів.
- Проте міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає, що Росія здатна напасти зараз. Однак не виключено, що це може відбутися через роки. За оцінкою експертів, може йтися про "п'ять-вісім" років.
- Тим часом Столтенберг заявив, що НАТО не планує відправляти свої війська в Україну.