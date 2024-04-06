​Військові із 12 країн візьмуть участь у навчаннях НАТО в Румунії

У Румінї 8 квітня стартують багатонаціональні навчання "Морський щит 24", у яких візьмуть участь 12 країн-учасниць та партнерів НАТО.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Румунії.

Зазначається, що вчитимуться військові із таких країн як Болгарія, Франція, Грузія, Греція, Італія, Велика Британія, Молдова, Королівство Жос, Польща, Португалія, Туреччина та Сполучені Штати Америки, а також війська та структури системи національної оборони Румунії.

Як йдеться у повідомленні, понад 2200 військовослужбовців і 135 технічних засобів (27 морських і річкових суден, 17 літальних апаратів і 91 транспортний засіб і катер) будуть тренуватися в Чорному морі, в прибережній зоні, дельті Дунаю. Навчатимуться боротися із незаконною діяльністю, морському та річковому контролю, пошуку та порятуноку на морі, забезпеченню безпеки критичної інфраструктури.

Багатонаціональні навчання "Морський щит 24" є найскладнішими серед тих, які проводили румунські Військово-морські сили.

Перші багатонаціональні навчання "Морський щит" відбулися у 2015 році, їхні сценарії постійно адаптуються для швидкого та ефективного реагування на весь спектр загроз регіональній безпеці та стабільності.