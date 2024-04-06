Збиття власного Су-27 над Кримом свідчить про напруженість російських операторів ППО, — розвідка

Удари України можуть призводити до тиску на ППО Росії.

Українські удари призвели до підвищення тиску на російську ППО, через що серед лператорів виникає напруженість і вони збивають власні літаки, заявили у Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

За інформацією відомства, після кількох ударів України по цілях у Севастополі та Чорноморському флоті цього року місцева російська протиповітряна оборона майже напевно була приведена в підвищену готовність.

"Раніше вже надходили непідтверджені повідомлення про подібні випадки дружнього вогню, зазвичай після періодів дій України проти російських сил на незаконно окупованій території", – зазначається в повідомленні.

У відомстві додають, що після цього, 28 березня 2024 року, кримський телеграм-канал повідомив, що літак Су-27, який здійснював політ над Кримом, був збитий російською ППО.

Призначений Росією очільник Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сталася технічна несправність і пілот вижив.

"Існує реальна ймовірність того, що не стільки технічна проблема, скільки підвищений тиск і напруженість серед російських операторів ППО, викликані страхом перед подальшими діями України, призводять до того, що вони ненавмисно вступають у бій зі своїми власними пілотами і літаками", — вважають аналітики.

Ці події лише підкреслюють брак обізнаності та координації між елементами російських збройних сил, одночасно демонструючи другорядний вплив дій України.