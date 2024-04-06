США активно готуються до значної атаки з боку Ірану

Іранський священнослужитель стоїть поруч із ракетами Zolfaghar-Basir (ліворуч) і Dezful (праворуч), виставленими огляд з нагоди

Високопоставлені чиновники США вважають, що напад з боку Ірану є “неминучим”, і цю точку зору поділяють їхні ізраїльські колеги.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

“США перебувають у стані підвищеної готовності та активно готуються до “значної” атаки з боку Ірану протягом наступного тижня у відповідь на удар ізраїльських сил у Дамаску в понеділок, у результаті якого було вбито високопоставлене іранське командування”, - повідомив CNN високопоставлений чиновник адміністрації.

Уряди США та Ізраїлю наполегливо працюють над тим, щоб випередити цю атаку. Вони передбачають, що атака Ірану може розгортатися кількома різними шляхами, і що активи та персонал США та Ізраїлю ризикують стати ціллю.

Ця тема була головною під час телефонної розмови президента Джо Байдена з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Станом на п'ятницю обидва уряди не знали, коли і як Іран планує завдати удару у відповідь.

Прямий удар Ірану по Ізраїлю є одним із найгірших сценаріїв, до якого готується адміністрація Байдена. Це гарантувало б швидку ескалацію і без того неспокійної ситуації на Близькому Сході.

Крім того, такий удар може призвести до переростання війни Ізраїлю та ХАМАС у більш широкий регіональний конфлікт, чого США давно намагалися уникнути.