Вілдерс передумав проводити у Нідерландах референдум щодо виходу країни із ЄС

Це вже не перший поступок переможця виборів у процесі переговорів при формуванні уряду.

Переможець виборів у Нідерландах Ґерт Вілдерс відмовився від своєї обіцянки провести референдум щодо виходу країни із Євросоюзу, так званий Nexit, повідомляє Bloomberg.

Заява прозвучала під час процесу формування уряду в Нідерландах, оскільки через свої радикальні заяви Вілдерс не може знайти союзників, аби посісти крісло прем'єр-міністра.

Відмова від ідеї референдуму - ще один крок лідера ультраправих із серії компромісів. Тепер Вілдерс заявляє, що хоче "спрямувати нашу енергію на реформування Європейського Союзу зсередини".

Раніше політику довелося відмовитися від деяких своїх антиісламських заходів, таких як плани заборонити ісламські школи, Коран і мечеті.