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Вілдерс передумав проводити у Нідерландах референдум щодо виходу країни із ЄС

Це вже не перший поступок переможця виборів у процесі переговорів при формуванні уряду.

Вілдерс передумав проводити у Нідерландах референдум щодо виходу країни із ЄС
Ґерт Вілдерс

Переможець виборів у Нідерландах Ґерт Вілдерс відмовився від своєї обіцянки провести референдум щодо виходу країни із Євросоюзу, так званий Nexit, повідомляє Bloomberg.

Заява прозвучала під час процесу формування уряду в Нідерландах, оскільки через свої радикальні заяви Вілдерс не може знайти союзників, аби посісти крісло прем'єр-міністра.

Відмова від ідеї референдуму - ще один крок лідера ультраправих із серії компромісів. Тепер Вілдерс заявляє, що хоче "спрямувати нашу енергію на реформування Європейського Союзу зсередини".

Раніше політику довелося відмовитися від деяких своїх антиісламських заходів, таких як плани заборонити ісламські школи, Коран і мечеті.

  • Минулого місяця з'явилася інформація, що лідер ультраправих може відмовитися від посади глави уряду. Лідери чотирьох партій висловили готовність залишитись у Палаті представників у разі формування нового кабінету міністрів. Вони ведуть з цього приводу перемовини. Якщо це станеться, то Вілдерс не стане прем'єр-міністром нового уряду. 
  • Переможець виборів скаржився у соцмережах, що йому не вистачило підтримки серед інших політсил. Вони відмовлялися від будь-яких перемовин через серйозні ідейні розбіжності з партією Вілдерса.
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