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Після повномасштабного вторгнення в Україну РФ взяла під контроль близько 180 компаній, — британська розвідка

Під держконтролем Кремля опинилися приблизно 180 компаній вартістю приблизно $11,5 млрд, які переважно належали іноземцям і росіянам.

Після повномасштабного вторгнення в Україну РФ взяла під контроль близько 180 компаній, — британська розвідка
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року РФ узяла під державний контроль приблизно 180 компаній вартістю приблизно $11,5 млрд, які переважно належали іноземцям і росіянам, що живуть за кордоном.

Про це інформує Міноборони Британії з посиланням на розвідку.

Як зазначають у відомстві, ймовірно, це пов'язано з прагненням держави скоротити зовнішні зв'язки в російській економіці.

"Російська верхівка перерозподіляє активи кремлівським бізнесменам, які підтримують війну в Україні. Ця деприватизація, ймовірно, пов’язана із закликом президента Росії Володимира Путіна у своєму посланні до народу в лютому 2024 року створити нову націоналістичну еліту, сформовану війною в Україні", — ідеться у звіті розвідки.

Також у британській розвідці прогнозують посилення державного контролю в РФ над компаніями в "стратегічних" галузях, таких як оборона.

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