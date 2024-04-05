Порт Балтимора, де стався обвал мосту, відкриють до кінця квітня

Тоді запустять новий канал, а на повну потужність транспортний хаб запрацює у травні.

Команда інженерів, відповідальних за розблокування американського порту Балтимор, де внаслідок аварії судна стався обвал автомобільного мосту, оприлюднила терміни відновлення вантажних перевезень. Це було зроблено за день до запланованого візиту на місце катастрофи президента Джо Байдена.

Як пише Reuters, до кінця квітня до транспортного хабу мають підвести новий канал в обхід уламків мосту, достатньо глибокий для того, щоб приймати великі кораблі. Але на повну потужність порт зможе запрацювати лише у травні.

Для фінансування робіт використають 60 мільйонів доларів, вже виділених Білим домом у вигляді екстреної допомоги. Проте Байден намагатиметься вмовити Конгрес відилити з федеральної казни додаткові кошти.

Балтимор є найбільшим портом США за кількістю перевезень автомобілів, вантажівок та іншого машинного обладнання. Через обвал мосту його робота практично повністю зупинилася, що призводить до величезних збитків.