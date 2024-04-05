Ізраїль відкриває гуманітарні маршрути в Газу

Уряд Нетаньягу відреагував на заклик США змінити підхід до війни задля безпеки волонтерів та цивільних.

Ізраїль повідомив про погодження трьох гуманітарних маршрутів, за якими допомога для цивільного населення зможе потрапляти на територію Смуги Гази.

Як пише BBC, вперше з часу початку війни після нападу ХАМАС 7 жовтня будуть відкриті ворота Ерец на півночі Гази. Також гуманітарні вантажі зможуть доправляти до порту Ашдод і через тимчасову переправу Керем-Шалом з Йорданії.

Видання стверджує, що відкриття безпечних коридорів для волонтерів було частиною домовленостей, про які під час телефонної розмови говорили прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Джо Байден.