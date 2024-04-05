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Ізраїль відкриває гуманітарні маршрути в Газу

Уряд Нетаньягу відреагував на заклик США змінити підхід до війни задля безпеки волонтерів та цивільних.

Ізраїль відкриває гуманітарні маршрути в Газу
Вантажівки з гуманітарною допомогою до Гази
Фото: EPA/UPG

Ізраїль повідомив про погодження трьох гуманітарних маршрутів, за якими допомога для цивільного населення зможе потрапляти на територію Смуги Гази.

Як пише BBC, вперше з часу початку війни після нападу ХАМАС 7 жовтня будуть відкриті ворота Ерец на півночі Гази. Також гуманітарні вантажі зможуть доправляти до порту Ашдод і через тимчасову переправу Керем-Шалом з Йорданії.

Видання стверджує, що відкриття безпечних коридорів для волонтерів було частиною домовленостей, про які під час телефонної розмови говорили прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Джо Байден.

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