Ізраїль відкриває гуманітарні маршрути в Газу

Ізраїль повідомив про погодження трьох гуманітарних маршрутів, за якими допомога для цивільного населення зможе потрапляти на територію Смуги Гази.
Як пише BBC, вперше з часу початку війни після нападу ХАМАС 7 жовтня будуть відкриті ворота Ерец на півночі Гази. Також гуманітарні вантажі зможуть доправляти до порту Ашдод і через тимчасову переправу Керем-Шалом з Йорданії.
Видання стверджує, що відкриття безпечних коридорів для волонтерів було частиною домовленостей, про які під час телефонної розмови говорили прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Джо Байден.
- Раніше повідомлялося, що Білий дім висунув Ізраїлю ультиматум щодо того, що подальша військова підтримка буде залежати від впровадження кроків щодо захисту цивільних та безпеки гуманітарних місій.
- Джо Байден різко розкритикував удар ізраїльської армії по волонтерах, внаслідок якого загинули семеро співробітників World Central Kitchen, заявивши, що був "розгніваний та спустошений".
- Нетаньягу наполягає на тому, що загибель гуманітарних працівників сталася внаслідок "ненавмисних дій".