Байден заявив, що його "розгнівала і спустошила" загибель волонтерів в Газі

Президент США Джо Байден відреагував на загибель сімох співробітників благодійної організації World Central Kitchen, що сталася внаслідок ізраїльського удару по Смузі Гази.
Як пише BBC, господар Білого дому виступив з найжорсткішою риторикою за час нинішньої війни на Близькому Сході. Байден сказав, що новина про волонтерів "розгнівала та спустошила" його і звинуватив Ізраїль у тому, що той "не зробив достатньо, щоб захистити співробітників благодійних служб".
"Сполучені Штати неодноразово закликали Ізраїль проводити військові операції так, щоб вони не загрожували гуманітарним місіям, задля уникнення жертв серед цивільних", - підкреслив президент у своєму виступі.
Байден вимагає, щоб Ізраїль невідкладно провів розслідування і оприлюднив його результати, щоб винні понесли відповідальність.
До цього заклику приєдналися й інші світові лідери, чиї співгромадяни загинули під час атаки: британський прем'єр Ріші Сунак, голова уряду Австралії Ентоні Албанезе, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
- Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запевняє, що удар по волонтерах "був ненавмисним".