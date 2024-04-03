Байден заявив, що його "розгнівала і спустошила" загибель волонтерів в Газі

Світові лідери вимагають від Ізраїлю відповідальності та належного розслідування атаки на співробітників World Central Kitchen.

Президент США Джо Байден відреагував на загибель сімох співробітників благодійної організації World Central Kitchen, що сталася внаслідок ізраїльського удару по Смузі Гази.

Як пише BBC, господар Білого дому виступив з найжорсткішою риторикою за час нинішньої війни на Близькому Сході. Байден сказав, що новина про волонтерів "розгнівала та спустошила" його і звинуватив Ізраїль у тому, що той "не зробив достатньо, щоб захистити співробітників благодійних служб".

"Сполучені Штати неодноразово закликали Ізраїль проводити військові операції так, щоб вони не загрожували гуманітарним місіям, задля уникнення жертв серед цивільних", - підкреслив президент у своєму виступі.

Байден вимагає, щоб Ізраїль невідкладно провів розслідування і оприлюднив його результати, щоб винні понесли відповідальність.

До цього заклику приєдналися й інші світові лідери, чиї співгромадяни загинули під час атаки: британський прем'єр Ріші Сунак, голова уряду Австралії Ентоні Албанезе, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.