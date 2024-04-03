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Байден заявив, що його "розгнівала і спустошила" загибель волонтерів в Газі

Світові лідери вимагають від Ізраїлю відповідальності та належного розслідування атаки на співробітників World Central Kitchen.

Байден заявив, що його "розгнівала і спустошила" загибель волонтерів в Газі
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден відреагував на загибель сімох співробітників благодійної організації World Central Kitchen, що сталася внаслідок ізраїльського удару по Смузі Гази.

Як пише BBC, господар Білого дому виступив з найжорсткішою риторикою за час нинішньої війни на Близькому Сході. Байден сказав, що новина про волонтерів "розгнівала та спустошила" його і звинуватив Ізраїль у тому, що той "не зробив достатньо, щоб захистити співробітників благодійних служб".

"Сполучені Штати неодноразово закликали Ізраїль проводити військові операції так, щоб вони не загрожували гуманітарним місіям, задля уникнення жертв серед цивільних", - підкреслив президент у своєму виступі. 

Байден вимагає, щоб Ізраїль невідкладно провів розслідування і оприлюднив його результати, щоб винні понесли відповідальність.

До цього заклику приєдналися й інші світові лідери, чиї співгромадяни загинули під час атаки: британський прем'єр Ріші Сунак, голова уряду Австралії Ентоні Албанезе, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

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