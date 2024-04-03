Республіканці в Конгресі хочуть назвати аеропорт на честь Трампа

Конгресмен від Республіканської партії Гай Решенталер та кілька його колег зареєтрували у Палаті представників США законопроєкт щодо перейменування одного з аеропортів Вашингтона на честь Дональда Трампа.

Як пише Deutsche Welle, нову назву пропонують дати летовищу, яке нині носить ім'я колишнього державного секретаря США Джона Фостера Даллеса.

Своє рішення виступити з подібною ініціативою конгресмен Решенталер пояснив тим, що "Трамп був найкращим президентом за моє життя, лідерство якого допомагало боротися за свободу, процвітання та силу".

Демократи висміяли законопроєкт, нагадавши, що проти Трампа нині відкрито 91 кримінальне провадження. "Тож якщо щось і перейменувати на його честь, то це має бути федеральна в'язниця", - запропонував Джеррі Коннолі, який був обраний до Конгресу від того округу, де розміщений аеропорт Даллес.