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Естонія планує обмежити на ніч роботу пункту пропуску на кордоні з Росією

ПП у Нарві мав би працювати лише з 7.00 до 23.00.

Естонія планує обмежити на ніч роботу пункту пропуску на кордоні з Росією
Прикордонний пункт у Нарві.

МВС Естонії і прикордонна служба хочуть, аби з травня пункт пропуску у Нарві на кордоні з Росією працював не цілодобово, а лише з 7.00 до 23.00, передає ERR.

З лютого цього 2024 Росія закрила для автотранспорту прикордонний пункт між Нарвою та Івангородом. Через це знизилася кількість перетинів кордону: якщо в січні через прикордонний пункт кордон перетнули в обох напрямках понад 170 000 разів, то в лютому - приблизно 108 000. Значно скоротилася і кількість перетинів у нічний час. У лютому цифра становила 13 000 осіб, що майже вдвічі менше, ніж у січні.

Як пояснив голова прикордонної служби Департаменту поліції та прикордонної охорони Вейко Коммусаар, закриття прикордонного пункту на ніч є обґрунтованим.

"На доцільність цього рішення вказують декілька факторів. По-перше, кількість людей, які перетинають кордон уночі, значно скоротилася. По-друге, на наш погляд, неправильно, що в той час, коли Росія веде повномасштабну війну проти сусідньої держави і Естонія не рекомендує відвідувати РФ, Департамент поліції та прикордонної охорони витрачає гроші платників податків на те, щоб прикордонний пункт у Нарві працював цілодобово", - вважає Коммусаар.

Він додав, що закриття прикордонного пункту вночі не означає, що він буде порожнім - прикордонники перебуватимуть там цілодобово, їхня кількість не зменшиться. "Це рішення дозволить нам реорганізувати нашу роботу таким чином, щоб ми могли ретельніше перевіряти людей, які перетинають кордон вдень, і за потреби посилити спостереження на зеленому кордоні", - додав Коммусаар.

Наразі естонське МВС підготувало відповідний проєкт рішення на розгляд уряду і очікує на підтримку через кілька тижнів, аби запровадити новий порядок уже у травні. Доки діятиме такий режим - невідомо.

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