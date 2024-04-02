У березні Сили оборони знищили 976 російських артсистем, - Міноборони

Це – найбільший показник за місяць від початку повномасштабного вторгнення.

У березні цього року Сили оборони України знищили 976 російських артилерійських систем.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Зазначається, що це – найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення росіян.

"Вражаючий результат роботи українських воїнів. Україна переможе!", - прокоментували в Міноборони.

За даними Генштабу, за минулу добу Сили оборони знищили 30 ворожих артсистем, а загалом із початку повномасштабної війни - 11 112.

Раніше Cили оборони півдня України підсумували втрати Чорноморського флоту Росії за березень.