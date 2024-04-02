В Україні запрацювали ще два рекрутингові центри Сил оборони

2 квітня у Харкові відкрили два рекрутингові центри Сил оборони.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
У відомстві зауважили, що армія - це "найбільший роботодавець держави з достойними зарплатами та забезпеченням". Загалом у державі функціонують уже сім таких центрів.
- У березні рекрутинговий центр відкрили у Дніпрі. Він став першим із восьми запланованих у області.
- Перед цим запрацював центр у Запоріжжі.
- Перший рекрутинговий центр відкрили у Львові в лютому цього року. Це був пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою.