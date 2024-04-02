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В Україні запрацювали ще два рекрутингові центри Сил оборони

Їх відкрили у Харкові.

В Україні запрацювали ще два рекрутингові центри Сил оборони
Рекрутинговий центр Сил оборони
Фото: Міноборони України

2 квітня у Харкові відкрили два рекрутингові центри Сил оборони.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві зауважили, що армія - це "найбільший роботодавець держави з достойними зарплатами та забезпеченням". Загалом у державі функціонують уже сім таких центрів.

  • У березні рекрутинговий центр відкрили у Дніпрі. Він став першим із восьми запланованих у області.
  • Перед цим запрацював центр у Запоріжжі
  • Перший рекрутинговий центр відкрили у Львові в лютому цього року. Це був пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою.
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