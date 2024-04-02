В Україні запрацювали ще два рекрутингові центри Сил оборони

2 квітня у Харкові відкрили два рекрутингові центри Сил оборони.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві зауважили, що армія - це "найбільший роботодавець держави з достойними зарплатами та забезпеченням". Загалом у державі функціонують уже сім таких центрів.