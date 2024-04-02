​СБУ повідомила про підозру директору російського КБ "Радуга", яке виробляє крилаті ракети Х-101

Саме такою ракетою окупанти поцілили у багатоквартирний будинок в Умані 28 квітня 2023 року.

Служба безпеки зібрала доказову базу на Сергія Богатікова - генерального директора російського проєктно-конструкторського бюро "Радуга" - заводу, який виробляє крилаті ракети для ударів по Україні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Це підприємство спеціалізується на серійному виробництві далекобійного ракетного озброєння для російських військ. Насамперед мова йде про крилаті ракети типу Х-101, які росіяни використовують для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Саме такою ракетою окупанти поцілили у багатоквартирний будинок в Умані 28 квітня 2023 року. Тоді унаслідок повітряної атаки загинуло 23 місцевих жителя, серед них – 6 дітей. Під час вогневого ураження було повністю зруйновано під’їзд з 27 квартир.

Очолюване Богатіковим підприємство отримало за безперебійні поставки ракетного озброєння кремлівську відзнаку "вдячність президента Росії".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Богатікову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.