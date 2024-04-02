Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
ГоловнаСуспільствоВійна

Судитимуть сина начальника охорони Януковича, який курував фільтраційний табір в Запорізькій області

28-річний агент ФСБ викрадав, допитував і застосовував насильство до українців.

Судитимуть сина начальника охорони Януковича, який курував фільтраційний табір в Запорізькій області
Син охоронця Януковича, агент ФСБ
Фото: Нацполіція

До суду скерували справу щодо 28-річного працівника російського ФСБ, сина охоронця Януковича Заневського, який організував незаконне затримання українців, проведення обшуків їх особистого майна та допитів із застосуванням фізичного насильства та імітацією розстрілу.

Про це пише Нацполіція.

Правоохоронці зазначили, що затриманих незаконно звозили до фільтраційного табору на території ізолятору тимчасового тримання № 2 Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області. За попередніми оцінками, там утримувалось до сотні людей. Ті, хто зумів врятуватись, наразі надають українським поліцейським покази.

51-річна мешканка Запоріжжя, якій пощастило вибратися з фільтраційного табору, зазначила, що саме обвинувачений організував усі тортури.

"За його наказом мене били і душили. Він імітував мою страту і розповідав, що прийдуть дві дивізії чеченців і мене зґвалтують…", – сказала жінка іноземному виданню.

У перервах між тортурами окупант змушував жінку зізнаватися перед камерами російських ЗМІ, що вона допомагала українській армії. Ця інформація ширилась серед місцевих колаборантів, які вбили собак потерпілої та загрожували її життю та здоровʼю.

"Слідчі Нацполіції вже встановили 67 аналогічних місць несвободи для українців, 42 з яких знаходяться на території рф. Всі фільтраційні дії в них проводяться за методикою, розробленою фсб рф. Вона спрямована на виокремлення патріотично налаштованих українців та їх подальший моральний злам", – повідомили у поліції. 

Куратору Кам’янсько-Дніпровського фільтраційного табору від російського ФСБ в січні 2024 року було оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України), що передбачає до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі слідчі Нацполіції передали матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом стосовно фігуранта до суду міста Запоріжжя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies