Судитимуть сина начальника охорони Януковича, який курував фільтраційний табір в Запорізькій області

До суду скерували справу щодо 28-річного працівника російського ФСБ, сина охоронця Януковича Заневського, який організував незаконне затримання українців, проведення обшуків їх особистого майна та допитів із застосуванням фізичного насильства та імітацією розстрілу.

Про це пише Нацполіція.

Правоохоронці зазначили, що затриманих незаконно звозили до фільтраційного табору на території ізолятору тимчасового тримання № 2 Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області. За попередніми оцінками, там утримувалось до сотні людей. Ті, хто зумів врятуватись, наразі надають українським поліцейським покази.

51-річна мешканка Запоріжжя, якій пощастило вибратися з фільтраційного табору, зазначила, що саме обвинувачений організував усі тортури.

"За його наказом мене били і душили. Він імітував мою страту і розповідав, що прийдуть дві дивізії чеченців і мене зґвалтують…", – сказала жінка іноземному виданню.

У перервах між тортурами окупант змушував жінку зізнаватися перед камерами російських ЗМІ, що вона допомагала українській армії. Ця інформація ширилась серед місцевих колаборантів, які вбили собак потерпілої та загрожували її життю та здоровʼю.

"Слідчі Нацполіції вже встановили 67 аналогічних місць несвободи для українців, 42 з яких знаходяться на території рф. Всі фільтраційні дії в них проводяться за методикою, розробленою фсб рф. Вона спрямована на виокремлення патріотично налаштованих українців та їх подальший моральний злам", – повідомили у поліції.

Куратору Кам’янсько-Дніпровського фільтраційного табору від російського ФСБ в січні 2024 року було оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України), що передбачає до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі слідчі Нацполіції передали матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом стосовно фігуранта до суду міста Запоріжжя.