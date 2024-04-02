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У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
Четверо зрадників із Херсона
Фото: Офіс генпрокурора

У Херсоні затримали чотирьох працівників компанії-перевізника, які передавали ворогу інформацію про розташування українських захисників і готували атаки на місто. 

Про це повідомили у Офісі генпрокурора і в СБУ.

За даними слідства, підозрювані – працівники компанії, що надає послуги з пасажирських перевезень у місті Херсоні. Водії маршрутних автобусів під час перевезення пасажирів відстежували переміщення та пункти прибуття військової техніки. Ще двоє – диспетчери автопарків. У вільний від роботи час вони обходили місто, де проводили дорозвідку "потрібних" об’єктів.

Затримали чотирьох зрадників у Херсоні
Фото: СБУ
Затримали чотирьох зрадників у Херсоні

Також зловмисники заводили довірливі розмови з персоналом АЗС та магазинів, щоб "втемну" дізнатися про "прильоти" та їхні наслідки. Усю зібрану інформацію поплічники агресора передавали керівниці групи, яка далі "звітувала" до воєнної розвідки РФ. Комунікацію з окупантами дистанційно підтримувала через "зв’язкового" з лівобережжя Херсонщини.

Зрадники у Херсоні готували атаки на місто
Фото: СБУ
Зрадники у Херсоні готували атаки на місто

Під час обшуків за адресами проживання інформаторів РФ виявлено кремлівську символіку, шеврони росгвардії та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Завдяки своєчасному викриттю ворожих інформаторів провели заходи для убезпечення особового складу та військової техніки Сил оборони в обласному центрі.

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