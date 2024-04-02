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Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумщини

Ворог вів обстріли з мінометів.

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Сумська обласна військова адміністрація повідомила про ситуацію на прикордонні області станом на 8:00 2 квітня. 

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 

Зафіксовано 10 вибухів з мінометів. 

Обстрілів зазнали Хотінська (2 вибухи), Новослобідська (1 вибух), Есманьська (4 вибухи), Середино-Будська (3 вибухи) громади.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну ракетою і десятьма дронами з окупованої території. Сили оборони збили дев'ять безпілотників.

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