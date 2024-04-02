Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумщини

Сумська обласна військова адміністрація повідомила про ситуацію на прикордонні області станом на 8:00 2 квітня.
Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Зафіксовано 10 вибухів з мінометів.
Обстрілів зазнали Хотінська (2 вибухи), Новослобідська (1 вибух), Есманьська (4 вибухи), Середино-Будська (3 вибухи) громади.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну ракетою і десятьма дронами з окупованої території. Сили оборони збили дев'ять безпілотників.