Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумщини

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну ракетою і десятьма дронами з окупованої території. Сили оборони збили дев'ять безпілотників.

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила про ситуацію на прикордонні області станом на 8:00 2 квітня.

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