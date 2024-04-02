​На окуповане Рубіжне літак РФ "впустив" авіабомбу

На окуповане Рубіжне Луганської області неподалік залізничного вокзалу російський літак "впустив" авіабомбу.
Про це повідомив у телеграмі начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
"В окупованому Рубіжному – друга частина дійства із "позаштатним сходженням авіаційної бомби". Впала вона з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу", – зазначив Лисогор.
Він додав, що про кількість жертв не повідомляють, вцілілих евакуювали та тримають разом.
"Нагадаємо, що минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей – працюючих на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас", – зауважив начальник ОВА.
- Це не перший випадок, коли російські літаки "гублять" снаряди. У лютому літак РФ впустив авіабомбу в тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області, яке розташоване на відстані трохи більше як 20 км від Алчевська.
- Раніше, 8 січня, російська армія скинула на тимчасово окуповане Рубіжне авіаційну бомбу ФАБ-250. Також літаки РФ впустили дві авіабомби ФАБ-250 на території Білгородської області, мешканців прилеглих сіл евакуювали. До того ж у Павлівському районі Краснодарського краю місцеві жителі повідомили про падіння ракети Х-101.
- Своєю чергою британська розвідка нарахувала п'ять випадків, коли військові РФ "скидали" бомби на російські або окуповані населені пункти.