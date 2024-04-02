​На окуповане Рубіжне літак РФ "впустив" авіабомбу

Про кількість жертв не повідомляють.

На окуповане Рубіжне Луганської області неподалік залізничного вокзалу російський літак "впустив" авіабомбу.

Про це повідомив у телеграмі начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"В окупованому Рубіжному – друга частина дійства із "позаштатним сходженням авіаційної бомби". Впала вона з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу", – зазначив Лисогор.

Він додав, що про кількість жертв не повідомляють, вцілілих евакуювали та тримають разом.

"Нагадаємо, що минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей – працюючих на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас", – зауважив начальник ОВА.