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​На окуповане Рубіжне літак РФ "впустив" авіабомбу

Про кількість жертв не повідомляють.

​На окуповане Рубіжне літак РФ "впустив" авіабомбу
Авіабомба КАБ-500 (фото ілюстративне)
Фото: ДСНС України

На окуповане Рубіжне Луганської області неподалік залізничного вокзалу російський літак "впустив" авіабомбу.

Про це повідомив у телеграмі начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"В окупованому Рубіжному – друга частина дійства із "позаштатним сходженням авіаційної бомби". Впала вона з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу", – зазначив Лисогор.

Він додав, що про кількість жертв не повідомляють, вцілілих евакуювали та тримають разом.

"Нагадаємо, що минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей – працюючих на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас", – зауважив начальник ОВА.

  • Це не перший випадок, коли російські літаки "гублять" снаряди. У лютому літак РФ впустив авіабомбу  в тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області, яке розташоване на відстані трохи більше як 20 км від Алчевська.
  • Раніше, 8 січня, російська армія скинула на тимчасово окуповане Рубіжне авіаційну бомбу ФАБ-250. Також літаки РФ впустили дві авіабомби ФАБ-250 на території Білгородської області, мешканців прилеглих сіл евакуювали. До того ж у Павлівському районі Краснодарського краю місцеві жителі повідомили про падіння ракети Х-101.
  • Своєю чергою британська розвідка нарахувала п'ять випадків, коли військові РФ "скидали" бомби на російські або окуповані населені пункти.
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