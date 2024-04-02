Протягом доби ЗСУ знищили 780 окупантів і 30 ворожих артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 443 660 чоловік особового складу і 13350 бойових броньованих машин.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 443660 (+780) осіб,
- танків ‒ 6998 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13350 (+29) од,
- артилерійських систем – 11112 (+30) од,
- РСЗВ – 1023 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 744 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8779 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2058 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14783 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 1832 (+6).
Дані уточнюються.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ, 1 складу боєприпасів та 1 району зосередження особового складу ворога.