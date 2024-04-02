Протягом доби ЗСУ знищили 780 окупантів і 30 ворожих артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 443 660 чоловік особового складу і 13350 бойових броньованих машин.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 443660 (+780) осіб,

танків ‒ 6998 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 13350 (+29) од,

артилерійських систем – 11112 (+30) од,

РСЗВ – 1023 (+0) од,

засоби ППО ‒ 744 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8779 (+22),

крилаті ракети ‒ 2058 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14783 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 1832 (+6).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.