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Протягом доби ЗСУ знищили 780 окупантів і 30 ворожих артсистем

Російська армія за добу втратила 12 танків.

Протягом доби ЗСУ знищили 780 окупантів і 30 ворожих артсистем
Фото: Скріншот з відео

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 443 660 чоловік особового складу і 13350 бойових броньованих машин.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 443660 (+780) осіб,
  • танків ‒ 6998 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13350 (+29) од,
  • артилерійських систем – 11112 (+30) од,
  • РСЗВ – 1023 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 744 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8779 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2058 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14783 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1832 (+6).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ, 1 складу боєприпасів та 1 району зосередження особового складу ворога. 
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