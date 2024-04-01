На Хмельниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети “Іскандер М” росіян

Вибухотехніки поліції Хмельницької області знешкодили майже пів тонни вибухівки з російської ракети “Іскандер М”, яка не здетонувала після збиття.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Сили ППО збили російську ракету у Шепетівському районі під час чергового обстрілу окупантів. Бойова частина ракети не здетонувала і впала неподалік одного із сіл Полонської тергромади. Це становило значну небезпеку для місцевих мешканців.

Працівники поліції знешкодили вибухівку прямо на місці падіння.

Всього з початку повномасштабного вторгнення фахівці вибухотехнічної служби поліції Хмельницькій області здійснили вже понад 250 виїздів з метою знешкодження залишків ракет та безпілотників.