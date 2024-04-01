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На Хмельниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети “Іскандер М” росіян

Працівники поліції знешкодили вибухівку прямо на місці падіння.

На Хмельниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети “Іскандер М” росіян
На Хмельниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети “Іскандер М”
Фото: Пресслужба Нацполіції

Вибухотехніки поліції Хмельницької області знешкодили майже пів тонни вибухівки з російської ракети “Іскандер М”, яка не здетонувала після збиття.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Сили ППО збили російську ракету у Шепетівському районі під час чергового обстрілу окупантів. Бойова частина ракети не здетонувала і впала неподалік одного із сіл Полонської тергромади. Це становило значну небезпеку для місцевих мешканців.

Працівники поліції знешкодили вибухівку прямо на місці падіння.

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Всього з початку повномасштабного вторгнення фахівці вибухотехнічної служби поліції Хмельницькій області здійснили вже понад 250 виїздів з метою знешкодження залишків ракет та безпілотників.

  • На Хмельниччині внаслідок російської атаки в нч на 29 березня пошкоджено шість приватних будинків і приміщення басейну.
  • Під час відбиття повітряної атаки в межах області збили три ворожі цілі.
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