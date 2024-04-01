Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви (оновлення)
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви (оновлення)
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Російські ракети атакували захід України
Російські ракети атакували захід України
ГоловнаСуспільствоВійна

Кримські партизани здобули документацію до нового приладу спостереження російських кораблів

Агент "АТЕШ" роздобув документацію корабельного прицільного приладу "УВ-450-01".

Кримські партизани здобули документацію до нового приладу спостереження російських кораблів
Фото: з відкритих джерел

Партизани кримського руху "АТЕШ" здобули документацію до нового приладу спостереження російських кораблів. 

Відповідні доументи партизани опублікували у своєму Телеграм каналі.

"Агент нашого руху зумів проникнути до "Науково-виробничого комплексу Пуск" та роздобути низку документів, включаючи готову технічну документацію оновленого корабельного прицільного приладу "УВ-450-01", — ідеться у повідомленні.

Даний прилад покращує можливості виявлення цілей під час морських операцій.

Довідка. ЗАТ "НПК Пуск" — це російська компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві продукції для спостереження та кораблеводіння, а також виявлення надводних та берегових об'єктів. Вона здійснює наукові дослідження та розробки у цій галузі.

Патизани "АТЕШ"  виклали фото з фрагментами технічних доповнень. Всю технічну документацію передано Силам оборони.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies