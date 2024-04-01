Кримські партизани здобули документацію до нового приладу спостереження російських кораблів

Партизани кримського руху "АТЕШ" здобули документацію до нового приладу спостереження російських кораблів.

Відповідні доументи партизани опублікували у своєму Телеграм каналі.

"Агент нашого руху зумів проникнути до "Науково-виробничого комплексу Пуск" та роздобути низку документів, включаючи готову технічну документацію оновленого корабельного прицільного приладу "УВ-450-01", — ідеться у повідомленні.

Даний прилад покращує можливості виявлення цілей під час морських операцій.

Довідка. ЗАТ "НПК Пуск" — це російська компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві продукції для спостереження та кораблеводіння, а також виявлення надводних та берегових об'єктів. Вона здійснює наукові дослідження та розробки у цій галузі.

Патизани "АТЕШ" виклали фото з фрагментами технічних доповнень. Всю технічну документацію передано Силам оборони.