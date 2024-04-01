Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви (оновлення)
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви (оновлення)
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Буданов: Росія завершує зведення залізниці Ростов-Крим, яка може стати проблемою для України
Буданов: Росія завершує зведення залізниці Ростов-Крим, яка може стати проблемою для України
Російські ракети атакували захід України
Російські ракети атакували захід України
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські кораблі знаходяться в зоні можливого ураження Силами оборони, — Гуменюк

Росії не вдалося сховати залишки свого флоту від Сил оборони.

Російські кораблі знаходяться в зоні можливого ураження Силами оборони, — Гуменюк
Фото: defence-ua.com

Попри те, що Росія намагається приховувати своє корабельне угрупування, судна досі знаходяться в зоні можливого ураження Силами оборони України.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Нам необхідно спланувати бойову роботу таким чином, щоб вона була максимально результативною. Тому що ми розуміємо, що вони будуть захищатися, вони мають для цього можливості, в тому числі протиповітряну оборону, і намагаються облаштувати додаткові загородження, які мають захистити їх від морських дронів", – пояснила Наталя Гуменюк.

Речниця додає, що навіть під час короткотермінового патрулювання в Чорному морі, ворожі кораблі не виходять дуже далеко, а тільки контролюють цілісність і розташування бонових загороджень, які облаштували при вході в бухту.

  • Cили оборони півдня України підсумували втрати Чорноморського флоту Росії за березень. Зокрема, у березні затонув російський сторожовий корабель "Сергей Котов", а також пошкоджені великі десантні кораблі "Костянтин Ольшанський", "Ямал", "Азов" та розвідувальний корабель "Іван Хурс".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies