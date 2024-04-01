Російські кораблі знаходяться в зоні можливого ураження Силами оборони, — Гуменюк

Попри те, що Росія намагається приховувати своє корабельне угрупування, судна досі знаходяться в зоні можливого ураження Силами оборони України.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Нам необхідно спланувати бойову роботу таким чином, щоб вона була максимально результативною. Тому що ми розуміємо, що вони будуть захищатися, вони мають для цього можливості, в тому числі протиповітряну оборону, і намагаються облаштувати додаткові загородження, які мають захистити їх від морських дронів", – пояснила Наталя Гуменюк.

Речниця додає, що навіть під час короткотермінового патрулювання в Чорному морі, ворожі кораблі не виходять дуже далеко, а тільки контролюють цілісність і розташування бонових загороджень, які облаштували при вході в бухту.