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Росія зруйнувала понад 200 українських медзакладів

1564 об’єкти медзакладів зазнали руйнувань.

Росія зруйнувала понад 200 українських медзакладів
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Під час щоденних обстрілів цивільної інфраструктури України Росія пошкодила або знищила від початку широкомасштабної війни 1772 об’єкти медзакладів в Україні.

Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

Зокрема, 1564 об’єкти медзакладів було пошкоджено та ще 208 зруйновано вщент.

"Йдеться про лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові будинки тощо. Найбільших втрат зазнали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. Отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо", — повідомляють в МОЗ.

Також російська армія знищила 260 автівок екстреної медичної допомоги, 149 — пошкодила, ще 125 — захопила.

Водночас, попри постійні атаки та артобстріли з боку росії, в Україні тривають роботи з відновлення медичної інфраструктури, аби забезпечити безперешкодний доступ кожного пацієнта до якісної та потрібної медичної допомоги. Так, Міністерству охорони здоров’я разом із партнерами вдалося повністю відновити 512 об’єктів медзакладів, ще 358 — відбудовано частково або перебувають в процесі відновлення.

Йдеться про медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих пошкоджень, таких як вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Зокрема, найбільше відновлених медзакладів — на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

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