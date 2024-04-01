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В Україні тестують систему керування РЕБ для захисту військових і техніки від ворожих БпЛА

Проєкт хочуть масштабувати на весь фронт. 

В Україні тестують систему керування РЕБ для захисту військових і техніки від ворожих БпЛА
Зустріч щодо безпілотників
Фото: соцмережі президента

Президент, військові та урядовці провели майже тригодинну нараду щодо дронів. 

Оновили та деталізували плани виробництва на цей рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань. Про це повідомили в Telegram президента, назвавши нараду "максимально конкретною".

Володимир Зеленський додав, що виробники ОПК повинні вчасно реагувати на потреби фронту.

"Важливі рішення: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів. Проект побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських БпЛА. Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проекту на весь фронт", – сказав президент. 

Більше на цю тему: "Дрони і процедури. Що гальмує вітчизняне виробництво БПЛА і як це можна виправити"

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