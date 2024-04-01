За три місяці Росія випустила по Києву 180 ракет і БпЛА

За три місяці поточного року Росія випустила по Києву 180 ракет і ударних безпілотників.

Найбільшу кількість склали ракети Х-101 – їх ворог застосував 113 одиниць. Про це голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив у Telegram.

Також росіяни застосували:

п'ять одиниць 3М22 "Циркон"

11 ракет Х-47М2 "Кинджал"

шість "Іскандер-М"

три Х-69

один "Калібр"

48 ударних БпЛА типу Shahed

"Було неймовірно важко, але ми витримали ці удари. Шана та вдячність нашим воїнам ППО, які закривають небо над столицею. Страшно навіть уявити наслідки, якби усі ці потужні засоби ураження досягли своїх цілей! Тому ніколи не втомлюся закликати всіх киян – знаходьте час та можливості дякувати бійцям протиповітряної оборони та усіх Сил Оборони. Хлопцям та дівчатам на бойових позиціях дуже важлива ваша підтримка і добрим словом, і донатом", – прокоментував голова КМВА.

Удари Росії по Києву



Після масштабної атаки на столицю 29 грудня, внаслідок якої загинули десятки людей, ворог вдарив по місту 2 січня. Спочатку вночі росіяни били безпілотниками, а вже вдень – ракетами.

Не припиняли росіяни ударів і далі в січні та в лютому, а особливо напади інтенсифікували в березні. Попереднього удару ворог завдав 25 числа, вдаривши "цирконами". Влада повідомила, що обидві ракети збиті.

Значних пошкоджень унаслідок цієї атаки зазнала художня академія імені Михайла Бойчука в Печерському районі міста.

Березневі атаки спрямовані, зокрема, на знищення української енергетичної системи. Докладно про них можна прочитати в матеріалі "Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога".