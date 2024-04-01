Сили ППО в березні знищили 326 російських розвідувальних та ударних дронів

Упродовж березня 2024 протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу противника.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Зокрема, було знищено БпЛА
- Shahed-131/136 – 151 од.
- Zala – 45 од.
- Supercam – 13 од.
- "Ланцет" – 92 од.
- "Орлан-10" – 21 од.
- БПЛА невизначеного типу – чотири од.
"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різних засобів радіоелектронної боротьби", – зазначив Павлюк.
Раніше Cили оборони півдня України підсумували втрати Чорноморського флоту Росії за березень.
- За даними Генштаба, станом на сьогодні росіяни втратили 8757 безпілотників.
- Як повідомлялося, останнім часом оупанти посилили аеророзвідку на півдні. За добу зафіксовано понад 200 розвідувальних дронів.