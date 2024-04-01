Сили ППО в березні знищили 326 російських розвідувальних та ударних дронів

Раніше Cили оборони півдня України підсумували втрати Чорноморського флоту Росії за березень .

"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різних засобів радіоелектронної боротьби", – зазначив Павлюк.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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