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Сили ППО в березні знищили 326 російських розвідувальних та ударних дронів

Наші захисники продовжують приземляти ворожі безпілотники із використанням різних засобів РЕБ.

Сили ППО в березні знищили 326 російських розвідувальних та ударних дронів
Фото: ОК "Південь"

Упродовж березня 2024 протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу противника.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зокрема, було знищено БпЛА

  • Shahed-131/136 – 151 од.
  •  Zala – 45 од.
  • Supercam – 13 од.
  • "Ланцет" – 92 од.
  • "Орлан-10" – 21 од.
  • БПЛА невизначеного типу – чотири од.

"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різних засобів радіоелектронної боротьби", – зазначив Павлюк.

Раніше Cили оборони півдня України підсумували втрати Чорноморського флоту Росії за березень.

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