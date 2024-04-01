Франція очікує від Китаю "чіткого послання" до Росії

Французький міністр закордонних справ Стефан Сежурне вважає, що Китай повинен ясно висловлюватися на адресу Росії щодо війни в Україні. Про це він сказав в межах зустрічі з китайським колегою Ван І в Пекіні, пише The Guardian.

Сежурне сказав: "ми очікуємо, що Китай надішле дуже чітке послання Росії". Також він додав, що без переговорів із українцями міцного миру не буде.

"Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права", – сказав він.

Візит Сежурне до Пекіна приречений до 60-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Очікується, що в травні Францію відвідає китайський лідер Сі Цзіньпін. За даними Politico, метою зустрічі Сі та французького президента Еммануеля Макрона – поліпшення відносин Китаю з західним світом попри "необмежену підтримку" Пекіном Володимира Путіна та його війни проти України. Також джерела видання стверджували, що Китай хотів наполягти на залученні Росії до майбутнього саміту щодо формули миру у Швейцарії – погрожуючи у випадку відмови бойкотувати цю зустріч.

Україна пропонувала провести саміт у Швейцарії без запрошення росіян. Однак влада не виключала, що представників Росії покличуть на другий саміт – передати їм напрацювання щодо встановлення справедливого миру.

Китай під час повномасштабної війни в Україні

Пекін офіційно повномасштабне російське вторгнення до України не заохочує, але і відносин з Росією не розриває. За понад два роки війни китайські посадовці декілька разів зустрічалися з росіянами, а торговельні відносини між країнами лише зміцніли.

У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ.

У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію.

Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024.