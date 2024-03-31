Байден запропонував Трампу зіграти з ним у гольф

"Я дам тобі фору у три удари, якщо ти сам носитимеш свою сумку".

Президент США Джо Байден запропонував своєму супернику у виборчих перегонах Дональду Трампу зіграти в гольф.

Про це Байден написав у соцмережі Х.

Він також опублікував відео, зняте 28 березня на заході зі збору коштів. Ведучий жартома зазначив, що Байден жодного разу не вигравав чемпіонат із гольфу, який Трамп влаштовує у своїй резиденції в Палм-Біч.

У відповідь Байден розповів, що вперше запропонував Трампу зіграти з ним у гольф ще в 2016 році.

"Дональде, моя пропозиція зіграти в гольф залишається в силі. Я дам тобі фору у три удари, якщо ти сам носитимеш свою сумку", – підписав відео Байден.

Donald, my offer to play golf still stands.



I’ll let you take three strokes off your game if you carry your own bag. pic.twitter.com/UAzOhwasFw — Joe Biden (@JoeBiden) March 30, 2024

Раніше, 7 березня, Трамп викликав Байдена на дебати.

Президентські вибори у США