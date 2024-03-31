Байден запропонував Трампу зіграти з ним у гольф

Президент США Джо Байден запропонував своєму супернику у виборчих перегонах Дональду Трампу зіграти в гольф.
Про це Байден написав у соцмережі Х.
Він також опублікував відео, зняте 28 березня на заході зі збору коштів. Ведучий жартома зазначив, що Байден жодного разу не вигравав чемпіонат із гольфу, який Трамп влаштовує у своїй резиденції в Палм-Біч.
У відповідь Байден розповів, що вперше запропонував Трампу зіграти з ним у гольф ще в 2016 році.
"Дональде, моя пропозиція зіграти в гольф залишається в силі. Я дам тобі фору у три удари, якщо ти сам носитимеш свою сумку", – підписав відео Байден.
Donald, my offer to play golf still stands.— Joe Biden (@JoeBiden) March 30, 2024
I’ll let you take three strokes off your game if you carry your own bag. pic.twitter.com/UAzOhwasFw
Раніше, 7 березня, Трамп викликав Байдена на дебати.
Президентські вибори у США
- Байден здобув перевагу проти Трампа в шести з семи ключових штатів і зі значною перемогою принаймні у двох з них.
- Згідно з опитуванням, проведеним виданням The Economist, Байден вперше за тривалий час користується трохи більшою підтримкою американців, ніж Трамп. Демократу довіряють 45% респондентів, в той час як республіканцеві 44%.
- 12 березня і Байден, і Трамп здобули номінації від відповідно демократичної та республіканської партій.
- Президентські вибори у США відбудуться у листопаді цього року.