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Байден запропонував Трампу зіграти з ним у гольф

"Я дам тобі фору у три удари, якщо ти сам носитимеш свою сумку".

Байден запропонував Трампу зіграти з ним у гольф
Фото: The Wall Street Journal

Президент США Джо Байден запропонував своєму супернику у виборчих перегонах Дональду Трампу зіграти в гольф.

Про це Байден написав у соцмережі Х.

Він також опублікував відео, зняте 28 березня на заході зі збору коштів. Ведучий жартома зазначив, що Байден жодного разу не вигравав чемпіонат із гольфу, який Трамп влаштовує у своїй резиденції в Палм-Біч.

У відповідь Байден розповів, що вперше запропонував Трампу зіграти з ним у гольф ще в 2016 році.

"Дональде, моя пропозиція зіграти в гольф залишається в силі. Я дам тобі фору у три удари, якщо ти сам носитимеш свою сумку", – підписав відео Байден.

Раніше, 7 березня, Трамп викликав Байдена на дебати.

Президентські вибори у США

  • Байден здобув перевагу проти Трампа в шести з семи ключових штатів і зі значною перемогою принаймні у двох з них.
  • Згідно з опитуванням, проведеним виданням The Economist, Байден вперше за тривалий час користується трохи більшою підтримкою американців, ніж Трамп. Демократу довіряють 45% респондентів, в той час як республіканцеві 44%.
  • 12 березня і Байден, і Трамп здобули номінації від відповідно демократичної та республіканської партій.
  •  Президентські вибори у США відбудуться у листопаді цього року.
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