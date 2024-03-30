Турецькій авіакомпанії Southwind заборонили польоти над територією ЄС. З’ясувалось, що вона частково належить росіянам

Компанія була відкрита за підтримки російського туроператора Pegas Touristik та була створена для забезпечення безперервного потоку російських туристів до Туреччини.

Євросоюз заборонив польоти базованій в Туреччині авіакомпанії Southwind Airlines, яка частково належить російським інвесторам, повідомляє Укрінформ.

28 березня ЄС вирішив заборонити авіакомпанії Southwind Airlines з Туреччини здійснювати польоти до Євросоюзу та у повітряному просторі ЄС.

Таке рішення було ухвалене після того, як авіакомпанія подала заявку на виконання рейсів між Фінляндією та Туреччиною, а у Фінляндії виявили, що Southwind частково належить російським інвесторам, а отже порушує санкції ЄС.

Авіакомпанію Southwind Airlines було засновано у квітні 2022 року, незабаром після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вона була запущена за підтримки російського туроператора Pegas Touristik та була створена для забезпечення безперервного потоку російських туристів до Туреччини.

Авіакомпанія почала польоти у серпні 2022 року, спочатку до РФ. Пізніше додала пункти призначення в Бахрейні, Білорусі, Німеччині, Греції, Ізраїлі, Італії, Казахстані, Лівані, Молдові, Північній Македонії та Швейцарії.

Згідно з даними Агенції з питань транспорту та зв'язку Фінляндії Traficom, раніше авіаперевізник Southwind Airlines, що виконує рейси з Туреччини, звернувся до Traficom за дозволом на виконання польотів до Фінляндії. Traficom повідомила авіакомпанії, що дозвіл їй не буде наданий.

В обґрунтуванні вказано, що надання дозволу на діяльність Southwind Airlines було б неприпустимим відповідно до санкційних обмежень, що діють в ЄС.

Нагадаємо, раніше цього місяця у Європарлементі підтримали кримінальну відповідальність за обхід санкцій ЄС. Документ передбачає конфіскацію на користь України доходів, отриманих за рахунок порушення обмежувальних санкцій ЄС або засобів, що були використані для порушення обмежувальних заходів.