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ЦАХАЛ перейде від свого захисту до переслідування “Хезболли", − міноборони Ізраїлю

"Ми досягнемо будь-якого місця, де працює організація, у Бейруті, Дамаску та ще далі”.

ЦАХАЛ перейде від свого захисту до переслідування “Хезболли", − міноборони Ізраїлю
Фото: EPA

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, ЦАХАЛ перейде від свого захисту до переслідування ліванської військової групи “Хезболла".

Про це повідомили Euronews.

Натякаючи на нічний авіаудар Ізраїлю по Сирії, Галлант заявив, що військові “розширять кампанію та збільшать швидкість атак на півночі” після оцінки Північного командування Армії оборони у Цфаті.

“Ізраїль переходить від захисту до переслідування Хезболли, ми досягнемо будь-якого місця, де працює організація, у Бейруті, Дамаску та ще далі”, − додав Галлант.

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Кілька днів після під час удару безпілотника ЦАХАЛу на півдні Лівану вбили головного командира Хезболли, а п’ятьох інших терористів угруповання ліквідували під час удару по сирійському Алеппо. За даними сирійських джерел, під час удару загинули близько 40 осіб. 

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується в Британії, повідомила, що загинули 36 сирійських військовослужбовців, сім бойовиків “Хезболли” її та член-сирієць. Поранення отримали десятки людей. Правозахисники назвали іцнидент найсмертоноснішим нападом за останні роки. 

  • 27 березня Хезболла випустила близько 30 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона і розташованій там військовій базі, щонайменше одна людина загинула.
  • У лютому Ізраїль вдарив по району столиці Сирії місті Дамаск, де розташований комплекс спецслужб. Рік тому внаслідок атаки Єрусалиму по цьому ж району загинули іранські військові експерти.
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