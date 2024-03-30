ЦАХАЛ перейде від свого захисту до переслідування “Хезболли", − міноборони Ізраїлю

"Ми досягнемо будь-якого місця, де працює організація, у Бейруті, Дамаску та ще далі”.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, ЦАХАЛ перейде від свого захисту до переслідування ліванської військової групи “Хезболла".

Про це повідомили Euronews.

Натякаючи на нічний авіаудар Ізраїлю по Сирії, Галлант заявив, що військові “розширять кампанію та збільшать швидкість атак на півночі” після оцінки Північного командування Армії оборони у Цфаті.

“Ізраїль переходить від захисту до переслідування Хезболли, ми досягнемо будь-якого місця, де працює організація, у Бейруті, Дамаску та ще далі”, − додав Галлант.

Кілька днів після під час удару безпілотника ЦАХАЛу на півдні Лівану вбили головного командира Хезболли, а п’ятьох інших терористів угруповання ліквідували під час удару по сирійському Алеппо. За даними сирійських джерел, під час удару загинули близько 40 осіб.

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується в Британії, повідомила, що загинули 36 сирійських військовослужбовців, сім бойовиків “Хезболли” її та член-сирієць. Поранення отримали десятки людей. Правозахисники назвали іцнидент найсмертоноснішим нападом за останні роки.