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США оновили санкції на експорт передових мікросхем до Китаю, — Reuters

Нові правила спрямовані на припинення поставок до Китаю удосконалених чипів штучного інтелекту (ШІ), розроблених компанією Nvidia.

США оновили санкції на експорт передових мікросхем до Китаю, — Reuters
Фото: americanaffairsjournal.org

США переглянули правила обмеження поставок передових мікросхем штучного інтелекту (ШІ) до Китаю з міркувань національної безпеки, пише Reuters.

У п'ятницю адміністрація президента США Джо Байдена переглянула правила опубліковані у жовтні минулого року, щоб ускладнити поставки передових чипів штучного інтелекту (ШІ), розроблених компанією Nvidia для Китаю, а також  інструментів для виготовлення даних мікросхем, які можуть бути використані з військовою метою. Так, обмеження на поставки чипів до Китаю віднині поширюються і на ноутбуки, які містять такі чипи.

Правила набудуть чинності 4 квітня.

Вашингтон вживає жорстких заходів щодо Пекіна через занепокоєння, що розвиток його технологічного сектора може допомогти зміцнити китайську армію.

Мінторгівлі США, яке відповідає за експортний контроль, заявило, що планує і в майбутньому оновлювати обмеження на поставки передових технологій до Китаю.

  • У жовтні 2023 року адміністрація президента США Джо Байденазаявила про обмеження доступу китайських компаній до послуг хмарних обчислень, щоб захистити передові технології. Нові обмеження, у разі їхнього ухвалення, вимагатимуть від постачальників хмарних послуг США, таких як Amazon Web Services і Microsoft Azure, отримання дозволу уряду США на надання китайським клієнтам послуг хмарних обчислень, в яких використовують передові мікросхеми штучного інтелекту.
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