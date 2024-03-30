Le Monde: Макрон не переконав президента Бразилії підтримувати Україну

Позиції сторін виявилися "занадто далекими, щоб говорити про зближення".

Президент Франції Емманюель Макрон під час свого триденного візиту до Бразилії не зміг змінити думку свого візаві Лули да Сілви щодо війни в Україні.

Як зазначає видання Le Monde, своє ставлення до ситуації бразильський президент описав такими словами: "Я перебуваю так далеко від України, що не відчуваю обов'язку відчувати таку ж нервовість, як французи, які ближче".

Лула да Сілва також наполягає на тому, що Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському доведеться домовлятися. Політик "готовий вести перемовини для миру".

У відповідь Макрон заявив, що "Франція - держава миру, але вона прагне захищати демократію та міжнародне право".

Один з бразильських дипломатів за підсумками візиту заявив журналістам, що "позиції країн надто далекі, що говорити про зближення".