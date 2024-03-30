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Le Monde: Макрон не переконав президента Бразилії підтримувати Україну

Позиції сторін виявилися "занадто далекими, щоб говорити про зближення".

Le Monde: Макрон не переконав президента Бразилії підтримувати Україну
Емманюель Макрон та Лула да Сілва
Фото: Politico

Президент Франції Емманюель Макрон під час свого триденного візиту до Бразилії не зміг змінити думку свого візаві Лули да Сілви щодо війни в Україні.

Як зазначає видання Le Monde, своє ставлення до ситуації бразильський президент описав такими словами: "Я перебуваю так далеко від України, що не відчуваю обов'язку відчувати таку ж нервовість, як французи, які ближче".

Лула да Сілва також наполягає на тому, що Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському доведеться домовлятися. Політик "готовий вести перемовини для миру".

У відповідь Макрон заявив, що "Франція - держава миру, але вона прагне захищати демократію та міжнародне право". 

Один з бразильських дипломатів за підсумками візиту заявив журналістам, що "позиції країн надто далекі, що говорити про зближення".

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