Le Monde: Макрон не переконав президента Бразилії підтримувати Україну

Президент Франції Емманюель Макрон під час свого триденного візиту до Бразилії не зміг змінити думку свого візаві Лули да Сілви щодо війни в Україні.
Як зазначає видання Le Monde, своє ставлення до ситуації бразильський президент описав такими словами: "Я перебуваю так далеко від України, що не відчуваю обов'язку відчувати таку ж нервовість, як французи, які ближче".
Лула да Сілва також наполягає на тому, що Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському доведеться домовлятися. Політик "готовий вести перемовини для миру".
У відповідь Макрон заявив, що "Франція - держава миру, але вона прагне захищати демократію та міжнародне право".
Один з бразильських дипломатів за підсумками візиту заявив журналістам, що "позиції країн надто далекі, що говорити про зближення".
- Раніше під час візиту до Бразилії Макрон назвав умови, за яких Путін отримає запрошення на самті G20 у Ріо-де-Жанейро.