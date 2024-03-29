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Ізраїль розширює зону відчуження навколо Гази

Зона охоплюватиме 16% від усієї території Сектора Гази.

Ізраїль розширює зону відчуження навколо Гази
Начальник Південного командування ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Фінкельман (у центрі) у секторі Гази, 30 жовтня 2023
Фото: Сили оборони Ізраїлю

ЦАХАЛ продовжує створювати так звану "зону відчуження" на кордоні Ізраїлю і Смуги Гази, ширина зони становить приблизно кілометр.

Про це повідомляє газета "Haaretz".

До реалізації "зони відчуження" залучили інженерні війська, які значно розширюють район, оголошений ізраїльською армією забороненим для палестинців ще до початку конфлікту.

Після завершення робіт ця зона охоплюватиме 16% від усієї території Смуги Гази.

Також Ізраїль розчищає місце біля табору аль-Бурейдж, де створюють простір, який розділить Смугу Гази на дві частини, завдяки чому вдасться встановити контроль над рухом на стратегічних магістралях сектора.

  • Ізраїль готується увійти у прикордонне з Єгиптом місто Рафах на півдні Смуги Гази.
  • За даними ЦАХАЛу, внаслідок авіаудару по району Рафаха були вбиті старші офіцери "надзвичайного комітету ХАМАСу".
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