Росія подвоїла імпорт вибухових речовин за допомогою західних фірм, — WSJ

Американські, німецькі і тайванські фірми виготовляли нітроцелюлозу, яку, попри санкції, постачали до Росії через одну турецьку компанію.

Росія, попри західні санкції, подвоїла імпорт вибухових речовин завдяки американським, німецьким і тайванським фірмам, які виготовляли та постачали нітроцелюлозу завдяки компанії з Туреччини, пише The Wall Street Journal.

Росія збільшила імпорт вибухової суміші, критично важливої для виробництва артилерійських боєприпасів, зокрема, завдяки західним компаніям, які співпрацюють з РФ, попри санкції, про що свідчать дані торгових операцій.

Російський імпорт нітроцелюлози, легкозаймистого бавовняного продукту, який важливим для виробництва пороху та ракетного палива, зріс на 70% у 2022 році, у перший рік повномасштабного вторгнення Москви в Україну, і в середині 2023 року становив 3039 тонн продукту, що становить удвічі більше, ніж у 2021 році.

Оборонні компанії в усьому світі намагаються знайти шляхи отримання нітроцелюлози в умовах дефіциту, який спричинив зростання цін і створення перешкод для виробництва. Нітроцелюлозу виробляють лише кілька країн світу, оскільки її основне застосування — у боєприпасах, і на неї поширюються міжнародні торговельні обмеження.

Росія виробляє мало нітроцелюлози, тому здатність Москви отримувати її за кордоном зіграла вирішальну роль у її протистоянні з Україною, вважають американські чиновники та аналітики.

"Нітроцелюлоза стає артилерійським снарядом. Більшість смертей на полі бою і значна частина відповідного збитку цивільному населенню припадає на артилерію", — каже Бредлі Мартін, ветеран ВМС США з 30-річним стажем, який зараз очолює аналітичний центр Rand.

Нітроцелюлозу також використовують у цивільному житті, але аналітики вважають, що імпорт, який зростає, призначений для озброєнь. Оскільки російська економіка була переорієнтована на військове виробництво.

За даними WSJ, Китай збільшив поставки нітроцелюлози до Росії після санкцій США та ЄС, що забороняють експорт будь-якого виду для військового виробництва Москви. Але компанії зі США, Німеччини й Тайваню також входять до числа виробників нітроцелюлози, що поставляється в Росію протягом останніх двох років, згідно з торговими даними.

Російський імпортер Analytical Marketing Chemical Group за останні два роки отримав з Тайваню нітроцелюлози на суму близько 700 тисяч доларів. Згідно з інформацією з сайту компанії, імпортер є постійним партнером Казанського державного порохового заводу, який виробляє цілу низку озброєнь.

До початку війни в Україні Туреччина забезпечувала менше ніж 1% російського імпорту нітроцелюлози. Однак до середини минулого року одна турецька компанія, Noy İç Ve Diş Ti̇caret, забезпечувала майже половину російського імпорту цього продукту, згідно з даними російської митниці, наданими торговельною базою даних ImportGenius.

Директор Analytical Marketing Chemical Group заявив, що компанія не постачала бавовняну целюлозу на оборонні підприємства з 2019 року та імпортує нітроцелюлозу для цивільних цілей.

Німецькі дочірні підприємства нью-йоркської компанії International Flavors & Fragrances продали щонайменше 80 тонн нітроцелюлози компанії Noy, яка минулого року відправила матеріал до Росії. Німецькі дочірні компанії нью-йоркської International Flavors & Fragrances продали щонайменше 80 тонн нітроцелюлози компанії Noy, яка потім відправила матеріал до Росії минулого року.

Представник International Flavors & Fragrances сказав, що компанія була здивована, дізнавшись, що поставки в Росію її нітроцелюлозної продукції, які вона призупинила в квітні 2022 року, продовжилися через третю сторону.

"Ми не знали про це та переглядаємо умови цього продажу та відносини з цим клієнтом", — сказав прес-секретар у коментарі виданню, і додав, що в продукті його компанії недостатньо азоту, щоб зробити його військовим.

Тайванська компанія TNC Industrial виробила понад 500 тонн сполуки, яку компанія Noy поставила в Росію в минулому році, згідно з торговими даними. Компанія Hagedorn-NC, яка вже понад століття виробляє нітроцелюлозу в західних низовинах Німеччини, за останні два роки виробила аналогічну кількість продукції, поставленої компанією Noy в Росію.

У компанії Hagedorn заявили, що не виробляють нітроцелюлозу для військових цілей, і що їхній продукт використовується як сполучна речовина в цивільних друкарських фарбах і лаках.

"Увесь експорт схвалений відповідними органами", — повідомили в компанії.

Компанія TNC заявила, що не знала, що її продукція поставляється в Росію через Ноу і що вона виробляє нітроцелюлозу з вмістом азоту, нижчим за пороговий рівень для військових.

"Наша компанія продовжить експортувати нітроцелюлозу промислового класу", — заявили в TNC.

Експорт західних компаній до Росії відбувається на тлі глобального дефіциту нітроцелюлози, який уповільнює виробництво артилерії для України країнами НАТО. Польща, наприклад, інвестувала кошти у відновлення виробництва нітроцелюлози, щоб задовольнити зростаючий попит на артилерію.