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У США вважають, що передача Україні далекобійних ракет ATACMS більше не є такою ризикованою

До таких висновків американці дійшли з огляду на реакцію Росії на удари по її території. 

У США вважають, що передача Україні далекобійних ракет ATACMS більше не є такою ризикованою
Фото: Скріншот з відео

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун вважає, що ризики від потенційної передачі Україні далекобійних ATACMS зменшилися. Про це пише Defence One.

Голова Об'єднаного комітету сказав репортерам, що "ризик ескалації не такий високий, як міг бути на початку". Україна просила в американців ці ракети ще з 2021 року, але щоразу отримувала відмови. 

Змінити оцінку щодо ескалації Штати примусила "приглушена" реакція Росії на серію атак українських безпілотників на її територію. 

Серед аргументів на користь передачі Україні далекобійних американських ракет називали отримання українцями можливості загрожувати російським позиціям на великій відстані, зокрема в Криму. Це ускладнило б просування окупантів. 

  • В лютому медіа писали, що Білий дім розмірковує над наданням українцям далекобійних ракет ATCAMS, що здатні долетіти до Криму. У Вашингтоні підтверджували, що дискусії щодо надання таких ракет не припиняли. 
  • Ракети ATCAMS уже є на озброєнні в захисників, однак повідомляли, що їхня дальність – середня, до 200 км.
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