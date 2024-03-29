Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними

Польський прем'єр закликав змиритися з тим, що Європа перебуває в передвоєнному стані.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск вважає, що війна для Європи – це більше не "концепція з минулого", а ось уже два роки як реальність. У своєму першому від моменту повернення на посаду голови уряду інтерв'ю іноземним медіа політик закликав європейських лідерів зробити більше для зміцнення оборони, пише BBC.

Туск вважає, що самодостатніша в військовому плані Європа стане привабливішим партнером для США незалежно від того, хто там переможе у президентських виборах. Однак не йдеться про те, щоб створювати аналог НАТО чи досягати військової автономії від Штатів.

Польський прем'єр також підкреслив необхідність термінової військової допомоги Україні. Туск вважає, що наступні два роки війни можуть вирішити все, а зараз настав найкритичніший момент від часів Другої світової.

"Я знаю, що це звучить руйнівним, особливо для людей молодшого покоління, але ми маємо морально звикнути до приходу нової ери. Ери перед війною", – сказав Туск.