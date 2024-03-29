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Ще трьох дітей з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, – Прокудін

Це хлопчики 5-ти, 11-ти та 14-ти років.

Ще трьох дітей з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, – Прокудін
Олександр Прокудін

Ще трьох дітей з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, повідомив очільник місцевої ОВА Олександр Прокудін.  

Це хлопчаки 5-ти, 11-ти та 14-ти років.

“Батьки дітей самостійно зв'язалися із  представниками благодійної організації «Save Ukraine» та попросили допомогти вирватися з пекла окупації. Жити в таких умовах їм було вже не сила”, – повідомив Прокудін.

За його словами, нині на родину чекає тривала реабілітація та робота з психологами. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну допомогу.

Також він нагадав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 47 дітей із Херсонської області.

Раніше генпрокурор України Андрій Костін заявив, що наявність російського громадянства в українських дітей, примусово депортованих до РФ, не є правовою перешкодою для їх повернення додому, оскільки указів керівництва РФ, які суперечать міжнародному праву, не визнають ані Україна, ані міжнародна спільнота.

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