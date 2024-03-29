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Міненерго просить українців не поширювати інформацію про наслідки ударів по енергооб'єктах

Розголошення такої інформації є дуже великою загрозою, адже ворожа розвідка активно працює за відкритими джерелами інформації.

Міненерго просить українців не поширювати інформацію про наслідки ударів по енергооб'єктах
Наслідки обстрілів окупантами енергосистеми України (архівне фото)
Фото: Віталій Коваль/ Facebook

Міністерство енергетики звернулося до громадян з проханням не поширювати інформацію, яку росіяни будуть використовувати використовувати для подальшого координування своїх дій і планування нових атак на енергетичні об'єкти.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"З огляду на безпекову ситуацію в країні та активізацію масованих ударів ворога по об’єктах енергетичної системи по всій території України, звертаємося до всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних та приватних підприємств і компаній, представників ЗМІ та експертів", - йдеться в повідомленні.

Так, українців просять:

  • не озвучувати публічно (в ефірах телеканалів та радіоефірах, у ЗМІ, соцмережах) детальну інформацію щодо наслідків ударів.
  • не називати конкретні обʼєкти влучань.
  • не надавати деталі про конкретні об’єкти і прив’язки до місцевості, куди було або не було влучання засобів повітряного нападу.
  • не уточнювати кількість влучань і місця влучань.
  • не надавати інформації в конкретних цифрах і показниках - щодо відключень, дефіциту електроенергії тощо.

Розголошення такої інформації є дуже великою загрозою, адже ворожа розвідка активно працює за відкритими джерелами інформації.

Атака 29 березня

  • У ніч на п'ятницю ворог продовжив нищити українську нафтову і енергетичну інфраструктуру. За даними Укренерго, унаслідок атаки пошкоджені теплові та гідроелектростанції в західних і центральних областях. Поранень зазнав один енергетик. Пошкоджено три теплоелектростанції. 
  • Росіяни випустили 99 повітряних засобів ураження: 60 ударних дронів, решта – ракети різних типів, зокрема й "Кинджали". ППО вдалося збити 84 ракети і безпілотники. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що є пошкодження енергетики в шести областях.
  • Тактику масованих ударів по енергетиці ворог відновив у другій половині березня.
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