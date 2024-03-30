​У "Дії" можна буде одружитися по відеозв’язку

В застосунку "Дія" незабаром можна буде одружитися по відеозв’язку. Уряд ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

"Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також пояснили, як це працюватиме.

Для того, щоб одружитися онлайн, потрібно буде зробити декілька кроків: