​У "Дії" можна буде одружитися по відеозв’язку

В застосунку "Дія" незабаром можна буде одружитися по відеозв’язку. Уряд ухвалив відповідну постанову.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
"Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч", – йдеться у повідомленні.
У відомстві також пояснили, як це працюватиме.
Для того, щоб одружитися онлайн, потрібно буде зробити декілька кроків:
- У застосунку відправити відповідну заяву
- Працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку
- Наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.
- Нещодавно на порталі Дія з’явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу вибирати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Тобто в такому разі нареченим необхідно було прийти до ДРАЦСу безпосередньо лише на реєстрацію шлюбу. Цією послугою вже скористалися понад 22 тисяч українських пар.
- Також у березні у “Дії” стали доступні освітні документи. Для того, щоб документи було видно у застосунку, необхідно його оновити.