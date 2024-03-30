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​У "Дії" можна буде одружитися по відеозв’язку

Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн.

​У "Дії" можна буде одружитися по відеозв’язку
Фото: ДСНС

В застосунку "Дія" незабаром можна буде одружитися по відеозв’язку. Уряд ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

"Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також пояснили, як це працюватиме.

Для того, щоб одружитися онлайн, потрібно буде зробити декілька кроків:

  • У застосунку відправити відповідну заяву
  • Працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку
  • Наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.
  • Нещодавно на порталі Дія з’явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу вибирати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Тобто в такому разі нареченим необхідно було прийти до ДРАЦСу безпосередньо лише на реєстрацію шлюбу. Цією послугою вже скористалися понад 22 тисяч українських пар. 
  • Також у березні у “Дії” стали доступні освітні документи. Для того, щоб документи було видно у застосунку, необхідно його оновити. 
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