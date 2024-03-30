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РПЦ пропонує Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію, — ISW

Заклик до "відновлення єдності російського народу" є повномасштабним знищенням української нації та затягування її в Росію. 

РПЦ пропонує Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію, — ISW
Фото: EPA/UPG

Російська православна церква Московського патріархату (РПЦ МП) об'єднала кілька кремлівських ідеологічних наративів, намагаючись сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні та експансіоністського майбутнього Росії.

Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

27-28 березня РПЦ провела Всесвітній російський народний собор у Москві та схвалила ідеологічний і політичний документ, який пов’язує  кремлівські ідеологічні наративи для формування ширшої націоналістичної ідеології щодо війни в Україні. Саму ж війну РПЦ назвала "екзистенціальною та цивілізаційною "священною війною", що є значним відхиленням для російської влади, яка досі старанно уникала офіційного формулювання вторгнення Росії в Україну як будь-яку "війну". 

Крім того, РПЦ МП підкреслила, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття. Такі заклики об’єднують попередні паралельні кремлівські наративні зусилля у відносно цілісну ідеологію, зосереджену на національній ідентичності та демографічному відродженні, яка обіцяє росіянам період національного відродження в обмін на соціальні та громадянські обов’язки.  

Аналітики ISW вважають, що цей заклик до відновлення є повномасштабним знищенням української нації та затягування її в Росію. 

Російська православна церква має на меті також конвертнути етнічних білорусів у російську націю через свою концепцію "доктрини триєдиності", а також масово репатріювати інших "співвітчизників" за кордоном. 

"Кремль може вирішити не повністю приєднуватися публічно до запропонованої РПЦ ультранаціоналістичної ідеології, але, скоріш за все, запозичить і використає її для підтримки військових дій в Україні та будь-яких майбутніх актів агресії проти сусідів Росії і Заходу", — ідеться у звіті ISW.

  • Раніше повідомлялося, що російська православна церква (РПЦ) наказом XXV Всесвітнього російського народного собору “Сьогодення та майбутнє Російського світу” оголосила “священну війну” Заходу.
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