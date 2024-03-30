Через російські атаки Україна імпортує електроенергію з 5 країн

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає заощаджувати енергію, особливо у вечірні години.

Масована російська атака з використанням ракет та ударних дронів в ніч на 29 березня спричинила серйозні пошкодження об'єктів генерації та розподілу електроенергії та змусила Україну вдатися до імпорту електрики.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Telegram, наша держава почала отримувати енергію з 5 країн - Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.

Загалом очільник уряду вважає, що удар вітчизняна енергосистема витримала і продемонструвала цілісність. Проте ситуація непроста, тож Шмигаль закликає українців зменшити споживання, особливо у вечірні години.

Прем'єр також подякував усім, хто працює над ліквідацією наслідків обстрілів у цілодобовому режимі.