Данія проспонсорувала 12 автобусів для Миколаєва

У Миколаєві стало більше сучасного громадського транспорту: міський голова Олександр Сєнкевич повідомив на своїй сторінці у Telegram про те, що місто завершило отримання 12 нових автобусів.

Рухомий склад передали відповідно до контракту з Управлінням ООН з обслуговування проєктів. Пасажирські автобуси було придбано за кошти уряду Данії. Їх почали привозити до Миколаєва ще у грудні минулого року, а наразі усі 12 вже надійшли до підприємства "Миколаївпастранс". Зазначається, що виробником автобусів є українська компанія.

Мер Сєнкевич подякував данським партнерам за підтримку і запросив водіїв та механіків працевлаштовуватися для роботи з новим транспортом.