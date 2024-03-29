Окупанти промивають українським дітям мізки і вчать любити Росію, — спротив

Окупанти продовжують знищувати самоідентифікацію українських дітей на окупованій Херсонщині. Тепер маленьких українців вчать любити Росію та заперечують існування української нації.

Про це пише Центр національного спротиву.

Однією зі складових політики щодо депортованих дійтей з України є зміна їх самоідентифікації та подальша асиміляція цілого покоління українців з росіянами.

"Для цього тих дітей, які росіяни не депортували з України регулярно вивозять на “освітні заходи” до Росії.

"Чергову партію дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини вивезли на Далекий Схід до центру “Океан”, де їх піддають пропаганді щодо їх “нової батьківщини” де завдяки контрастності мирного регіону та регіону, де росіяни розв’язали війну, формують позитивне ставлення до окупантів", — пишуть у спротиві.