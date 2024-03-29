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Прикордонники затримали трьох бажаючих втекти до Молдови

Також затримали чоловіка, який підвозив нелегалів до кордону.

Прикордонники затримали трьох бажаючих втекти до Молдови
Прикордонники затримали трьох бажаючих втекти до Молдови
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали нелегальних втікачів на кордоні з Молдовою.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Троє українців заплатили 2 тис. доларів кожен онлайн-консультанту за допомогу з перетином кордону з Молдовою.

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Також гроші тав отримати чоловік, який віз нелегалів на авто до кордону, де на нелегалів чекали прикордонники та поліцейські.

Трьом порушникам загрожує адміністративна відповідальність за спробу перетину кордону. Водночас водію авто, в якому вони їхали - кримінальна.

  • Співробітники ДПСУ затримали автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків, як хотіли втекти до Молдови.

  • Прикордонники викрили на Одещині злочинну групу, яка переправляла порушників до Молдови.

  • На Одещині прикордонники разом із поліцією затримали вісьмох чоловіків, які намагалися втікти з України, пройшовши через Кучурганський лиман в Одеській області.

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