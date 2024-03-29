Прикордонники затримали трьох бажаючих втекти до Молдови

Також затримали чоловіка, який підвозив нелегалів до кордону.

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали нелегальних втікачів на кордоні з Молдовою.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Троє українців заплатили 2 тис. доларів кожен онлайн-консультанту за допомогу з перетином кордону з Молдовою.

Також гроші тав отримати чоловік, який віз нелегалів на авто до кордону, де на нелегалів чекали прикордонники та поліцейські.

Трьом порушникам загрожує адміністративна відповідальність за спробу перетину кордону. Водночас водію авто, в якому вони їхали - кримінальна.