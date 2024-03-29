Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Підозри отримали двоє колаборантів, які допомагали вивозити українських дітей у Росію

Потерпілі - 15 вихованців Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині.

Підозри отримали двоє колаборантів, які допомагали вивозити українських дітей у Росію
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох поплічників росіян, які причетні до депортації українських дітей до РФ.

Як ідеться на сайті спецслужби, йдеться про вивезення до Росії 15 вихованців Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині, окупованої в липні 2022 року.

"Серед виконавців злочину – так званий заступник очільника окупаційного «департаменту молоді та спорту Херсонської області». Його спільниця – призначена рашистами «ректорка» аграрного університету на тимчасово окупованій території регіону. Щоб викрасти дітей із навчального закладу, до нього прибули 20 озброєних військовослужбовців країни-агресора", - повідомила спецслужба.

Росіяни забрали вихованців школи разом з директоркою та її чоловіком і примусово вивезли до окупованого у той період селища Степанівка на Херсонщині. Там потерпілих очікували двоє фігурантів-псевдопосадовців, які організували примусове переміщення викрадених дітей і двох дорослих до місцевого річкового вокзалу. Звідти переправили на лівобережжя області, а потім автобусом – до Криму, опісля вивезли вивезли до міста Анапа у Краснодарському краї.

Слідство встановило, що під час перебування депортованих дітей у Росії загарбники заборонили їм використовувати українську мову та змушували співати гімн РФ.

За підтримки міжнародних волонтерських організацій малолітніх потерпілих вдалося вивезти до третьої країни, щоб у подальшому повернути додому.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам з окупаційних органів Росії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи, щоб їх знайти і покарати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies