Підозри отримали двоє колаборантів, які допомагали вивозити українських дітей у Росію

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох поплічників росіян, які причетні до депортації українських дітей до РФ.

Як ідеться на сайті спецслужби, йдеться про вивезення до Росії 15 вихованців Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині, окупованої в липні 2022 року.

"Серед виконавців злочину – так званий заступник очільника окупаційного «департаменту молоді та спорту Херсонської області». Його спільниця – призначена рашистами «ректорка» аграрного університету на тимчасово окупованій території регіону. Щоб викрасти дітей із навчального закладу, до нього прибули 20 озброєних військовослужбовців країни-агресора", - повідомила спецслужба.

Росіяни забрали вихованців школи разом з директоркою та її чоловіком і примусово вивезли до окупованого у той період селища Степанівка на Херсонщині. Там потерпілих очікували двоє фігурантів-псевдопосадовців, які організували примусове переміщення викрадених дітей і двох дорослих до місцевого річкового вокзалу. Звідти переправили на лівобережжя області, а потім автобусом – до Криму, опісля вивезли вивезли до міста Анапа у Краснодарському краї.

Слідство встановило, що під час перебування депортованих дітей у Росії загарбники заборонили їм використовувати українську мову та змушували співати гімн РФ.

За підтримки міжнародних волонтерських організацій малолітніх потерпілих вдалося вивезти до третьої країни, щоб у подальшому повернути додому.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам з окупаційних органів Росії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи, щоб їх знайти і покарати.